Власти упростили условия льготной ипотеки. Что изменилось

Правительство смягчает условия льготных ипотечных программ. Решения затрагивают родителей с детьми-инвалидами, а также участников специальной военной операции и мобилизованных.
Улучшение жилищных условий граждан президент обозначил в качестве одного из безусловных приоритетов государства. В помощь людям действуют сразу несколько ипотечных программ с государственной поддержкой, а правительство постоянно совершенствует их правила, чтобы увеличить доступность льготных кредитов.
На заседании правительства премьер Мишустин объявил о расширении "Семейной ипотеки". "Родители, воспитывающие детей-инвалидов, смогут оформить ее для покупки готового жилья на вторичке, если в их регионе не ведется строительство многоквартирных домов", - сообщил он. Кроме того, теперь средства "Льготной", "Семейной", "Дальневосточной" и IT-ипотеки можно будет направлять на приобретение готового жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов.
Родители детей-инвалидов смогут взять льготную ипотеку на покупку жилья на вторичке, если в регионе не ведется строительство многоквартирных домов
Отдельное решение правительства касается участников специальной военной операции и мобилизованных. "Ребята сейчас проходят службу, и важно освободить их от необходимости заниматься формальностями", - подчеркнул Мишустин. Тем из них, кто ранее взял кредит по программе "Льготная ипотека" на строительство или приобретение частного дома, дадут отсрочку для регистрации прав на него. Участникам "Дальневосточной ипотеки" сохранят условия процентной ставки, а также возможность позже, чем по стандартным условиям, прописаться в купленном или построенном жилом помещении.