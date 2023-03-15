Власти упростили условия льготной ипотеки. Что изменилось

Правительство смягчает условия льготных ипотечных программ. Решения затрагивают родителей с детьми-инвалидами, а также участников специальной военной операции и мобилизованных.

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Улучшение жилищных условий граждан президент обозначил в качестве одного из безусловных приоритетов государства. В помощь людям действуют сразу несколько ипотечных программ с государственной поддержкой, а правительство постоянно совершенствует их правила, чтобы увеличить доступность льготных кредитов.

На заседании правительства премьер Мишустин объявил о расширении "Семейной ипотеки". "Родители, воспитывающие детей-инвалидов, смогут оформить ее для покупки готового жилья на вторичке, если в их регионе не ведется строительство многоквартирных домов", - сообщил он. Кроме того, теперь средства "Льготной", "Семейной", "Дальневосточной" и IT-ипотеки можно будет направлять на приобретение готового жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов.

Родители детей-инвалидов смогут взять льготную ипотеку на покупку жилья на вторичке, если в регионе не ведется строительство многоквартирных домов