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1 час назад

В Москве резко выросло число квартир для аренды

Lenta.ru

В феврале 2023 года предложение съемных квартир в Москве оказалось в 2,73 раза больше, чем в тот же месяц в 2022-м. Резкий рост числа вариантов для аренды в столице отметили аналитики «Авито Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

В Москве существенно выросло число квартир для аренды
Фото: UnsplashUnsplash

По оценке специалистов, заметнее всего увеличилось предложение съемных «однушек» — в 2,86 раза. Доступных для аренды двухкомнатных квартир стало в 2,08 раза больше, студий — в 1,6 раза, «трешек» — в 1,5 раза, а многокомнатных квартир — на 93,1 процента.

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Резкое увеличение экспозиции отмечают и другие участники рынка. Так, по данным ЦИАН, в первой половине февраля предложение было в 2,4 раза больше, чем в аналогичный период в 2022-м. В «Домклике» отметили, что выбор съемного жилья увеличился и относительно января текущего года: к середине февраля «однушек» стало больше на 6 процентов, а «двушек» — на 7 процентов.

По словам руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Константина Каменева, весной спрос на аренду может начать расти.

«Но рынок продолжает зависеть от глобальных экономических и политических факторов. Сейчас мы по-прежнему видим снижение спроса на долгосрочную аренду и увеличение объема предложения. Это влияет на ставки в Москве и на всех других крупных рынках России: цены медленно снижаются. Это, естественно, вынуждает собственников активнее давать дисконты», — пояснил эксперт.

Руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Евгений Волобуев уточнил, что в первые месяцы 2023 года со скидкой сдавались 22 процента квартир. По данным «Авито», в среднем дисконт достигал 10-15 процентов.

«Наиболее лояльны обычно владельцы квартир, купившие их в ипотеку: они стараются снизить собственную долговую нагрузку», — добавил Каменев.

За месяц, как отметил эксперт, средние ставки аренды жилья в Москве снизились на 2,5 процента: «однушку» сейчас можно снять за 33 тысячи рублей в месяц, а «двушку» — за 45 тысяч рублей в месяц.

Ранее стали известны районы Москвы с самыми дешевыми квартирами для аренды. Лидером рейтинга стал Внуково: там «однушку» можно снять в среднем за 25 тысяч рублей в месяц, а «двушку» — за 31,2 тысячи рублей в месяц. Второе место по ставкам аренды «однушек» поделили Бирюлево Западное и Капотня — такие квартиры в этих районах сдают в среднем за 30 тысяч рублей в месяц. Третье место занимает район Кузьминки — там арендовать «однушку» можно в среднем за 32 тысячи рублей в месяц.

Недвижимость,Евгений Волобуев,ЦИАН,Международный аэропорт Внуково,Сбербанк России,
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