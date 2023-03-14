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1 час назад

Названа цена самой дешевой элитной квартиры в Москве

Мослента

Стоимость самой дешевой элитной квартиры в Москве составила более 30 миллионов рублей, цену назвали «Известиям» аналитики компании «Метриум».

По имеющейся информации, студия площадью 27 квадратных метров продается в апарт-комплексе за 32,9 миллиона рублей. Ввод в эксплуатацию элитной новостройки в районе Якиманка планируется в нынешнем году.

Аналитики отметили, что в 2023 году будет введено 22 объекта делюкс- и элитного класса, что на 314 процентов больше, чем годом ранее.

В Москве резко вырос спрос на студии

Ранее были названы районы Москвы с максимально подешевевшим жильем. Лидерами рейтинга стали Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино.

Недвижимость,
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