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48 минут назад

Россияне бросились покупать жилье в Москве

Lenta.ruиещё 4

В феврале спрос на вторичное жилье в Москве вырос на 24 процента в месячном выражении и на три процента в годовом. О том, что россияне фактически бросились скупать готовую недвижимость в столице, говорится в исследовании «Инком-Недвижимость», пишет «РБК».

Россияне бросились покупать жилье в Москве
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По словам экспертов, увеличение спроса характерно для начала года. «Важнее, что по числу авансов и сделок нынешний февраль на 3 процента обогнал сверхэффективный прошлогодний. В первой половине марта показатели соответствуют февральским», — отметил директор направления «Вторичный рынок» компании Сергей Шлома.

Шлома добавил, что рост интереса к «вторичке» привел к стабилизации цен и скидок. Сейчас ликвидная квартира по нормальной рыночной цене продается за неделю. При этом размер дисконта не растет. Многие объекты продаются без дополнительного снижения стоимости, поскольку собственники адаптировались к ситуации и сразу назначают адекватную рыночную цену.

На данный момент размер скидки в массовом сегменте составляет один-восемь процентов. Средняя стоимость квадратного метра в локациях Старой Москвы составляет 276,4 тысячи рублей, в новых границах столицы показатель находится на уровне 203 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что цены на вторичное жилье в России перестали снижаться. Средняя стоимость готового жилья на 18 крупнейших региональных рынках страны составила 124,7 тысячи рублей за «квадрат».

Недвижимость,Сергей Шлома,Инком-Недвижимость,
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