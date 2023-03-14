Названы районы Москвы с самым дорогим жильем

«Лидерство Патриарших прудов объясняется в основном пополнением рынка данного района новыми дорогостоящими предложениями. Так, в прошлом году стартовали продажи в премиальном проекте, где представлены апартаменты с отделкой. Увеличение цен в других локациях в основном произошло из-за изменения структуры предложения в уже существующих проектах. Это "вымывание" наиболее ликвидного предложения, рост цен по причине увеличения стадии готовности жилых комплексов, а также выход на рынок нового объема предложения в более высоком ценовом сегменте», — прокомментировал управляющий партнер Intermark Real Estate ДмитДмитрий Халин.