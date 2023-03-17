Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

Названа стоимость самой дешевой дачи в Московской области

Мослентаиещё 4

Стоимость самой дешевой дачи в Московской области назвали в интервью РИА Новости аналитики компании «Мир квартир». Ее выставили на продажу за 200 тысяч рублей в СНТ «Бруски» в 90 километрах от МКАД.

Названа стоимость самой дешевой дачи в Московской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дом (дачная бытовка) площадью восемь «квадратов» расположен на участке в 6,5 соток. Есть электричество, рядом находится пруд, пригодный для купания. На втором месте самых дешевых загородных дач оказался лот, расположенный в Воскресенском районе (124 километра от МКАД). Дом площадью 20 квадратных метров с электричеством и возможностью прописки стоит на участке в пять соток. Его готовы продать за 220 тысяч рублей.

За 250 тысяч рублей предлагается дом на участке 10 соток. Он находится в Шатурском районе Подмосковья (деревня Ивановская, 140 километров от МКАД). Строение расположено рядом с озерами Долгое и Великое.

Ранее в январе 2023 года за 250-300 тысяч рублей к продаже на территории Московской области предлагались участки площадью от четырех до восьми соток в старых садовых товариществах с заброшенной территорией.

Недвижимость,Дача и дачники,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий