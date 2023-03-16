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18 минут назад

Россияне купили рекордное число недвижимости в одной европейской стране

Lenta.ruиещё 1

По итогам четвертого квартала 2022 года россияне купили 501 объект недвижимости в Испании — это рекордное количество за последние два года. Такие данные приводят эксперты портала Spain-Real.Estate в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Россияне купили рекордное число недвижимости в одной европейской стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего за предыдущий год россияне приобрели 1,7 тысячи лотов в этой европейской стране — на 30,09 процента больше, чем в 2021-м. При этом количество сделок в последнем квартале 2022-го выросло на 33,95 процента по сравнению с результатом третьего квартала. Тогда же число российских операций на рынке недвижимости Испании выросло на 46,06 процента относительно показателей за четвертый квартал 2021-го.

Ранее сообщалось, что в 2022 году россияне стали больше интересоваться переездом в Испанию — число связанных с этим запросов за год выросло на 31,43 процента. Наиболее активный спрос пришелся на март — в этот период количество запросов превысило среднемесячное значение на 30,05 процента. Второй период повышенного интереса эксперты зафиксировали в сентябре — в начале осени относительно августа число запросов выросло на 60,4 процента. Динамика стала самой резкой за последние четыре года.

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