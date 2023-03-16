Найдена самая дешевая дача в Подмосковье

Желающим сэкономить москвичам эксперты советуют присмотреться к участкам в Ярославской и Тверской области. Цены в Московской области выше в несколько раз.

В несколько раз дешевле стоят загородные дома в граничащих с Московской областью регионах. Так, дача площадью 50 м² на участке 6 соток вблизи станции Торопово в Ярославской области, в 320 км от Москвы, обойдётся в 30 тысяч ₽. В Тверской области можно найти дома за 30–50 тысяч ₽ вблизи леса и водоёмов и с хорошей транспортной доступностью.