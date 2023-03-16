Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Найдена самая дешёвая дача в Подмосковье

Сравни.руиещё 1

Желающим сэкономить москвичам эксперты советуют присмотреться к участкам в Ярославской и Тверской области. Цены в Московской области выше в несколько раз.

Найдена самая дешевая дача в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самая дешёвая дача в Московской области продается за 200 тысяч ₽, рассказали «РИА Недвижимости» в компании «Мир квартир».

Топ-3 самых дешёвых дач в Подмосковье:
  • СНТ «Бруски», 90 км от МКАД (200 тысяч ₽) — дом площадью 8 м² на участке 6,5 соток. К дому подведено электричество. Рядом есть пруд, в котором можно купаться, указано в объявлении.
  • Воскресенский район, 124 км от МКАД (220 тысяч ₽) — дом площадью 20 м² на участке 5 соток. Продавец обещает хороших соседей, техническую воду на участке, электричество по границе, а также возможность прописки.
  • Деревня Ивановская Шатурского района, 140 км от МКАД (250 тысяч ₽) — дом на участке 10 соток с круглогодичным подъездом к участку. Поблизости находятся озёра Долгое и Великое.

В несколько раз дешевле стоят загородные дома в граничащих с Московской областью регионах. Так, дача площадью 50 м² на участке 6 соток вблизи станции Торопово в Ярославской области, в 320 км от Москвы, обойдётся в 30 тысяч ₽. В Тверской области можно найти дома за 30–50 тысяч ₽ вблизи леса и водоёмов и с хорошей транспортной доступностью.

В прошлом году в России начали выдавать ипотеку на покупку дачи под 3% годовых. Подробнее об условиях рассказал Сравни.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий