В Лондоне выставили на продажу дом Гарри Поттера

Апартаменты в престижном районе Лондона, в которых снимали несколько эпизодов франшизы о Гарри Поттере, выставлены на продажу. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.ru Газета.ru

В фильме о Гарри Поттере этот дом принадлежал Сириусу Блэку — единственному выжившему из семьи Блэков и имел киношный адрес «Лондон, площадь Гриммо, 12». На самом деле, небольшая квартира-студия в георгианском стиле находится на Клермонт-сквер в Лондоне. В квартире есть спальня, гостиная, кухня и ванная комната. Прямо из квартиры можно выйти в сад, где жители дома устраивать барбекю и посиделки с друзьями. Недалеко от дома расположен вокзал Кингс-Кросс, с тайной платформы которого Гарри Поттер с друзьями-волшебниками отправлялся в школу Хогвартс. Стоимость «волшебной» квартиры – 385 тысяч фунтов стерлингов.