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29 минут назад

В Лондоне выставили на продажу дом Гарри Поттера

Газета.Ru

Апартаменты в престижном районе Лондона, в которых снимали несколько эпизодов франшизы о Гарри Поттере, выставлены на продажу. Об этом сообщает Daily Mail.

В Лондоне выставили на продажу дом Гарри Поттера
Фото: Газета.ruГазета.ru

В фильме о Гарри Поттере этот дом принадлежал Сириусу Блэку — единственному выжившему из семьи Блэков и имел киношный адрес «Лондон, площадь Гриммо, 12». На самом деле, небольшая квартира-студия в георгианском стиле находится на Клермонт-сквер в Лондоне. В квартире есть спальня, гостиная, кухня и ванная комната. Прямо из квартиры можно выйти в сад, где жители дома устраивать барбекю и посиделки с друзьями. Недалеко от дома расположен вокзал Кингс-Кросс, с тайной платформы которого Гарри Поттер с друзьями-волшебниками отправлялся в школу Хогвартс. Стоимость «волшебной» квартиры – 385 тысяч фунтов стерлингов.

В конце прошлого года стало известно, что актер Руперт Гринт, сыгравший лучшего друга Гарри Поттера в волшебной саге, подозреваются в попытке получить разрешение на строительство эко-деревни в своем загородном поместье в Хартфордшире через подкуп местных жителей. Звезда »Гарри Поттера» предложил план строительства девяти домов в своем поместье Кимптон Грейндж, которое оценивается в £5,4 млн. Решение Гринта похвалили за экологичность и приветствовали в местной начальной школе, но некоторые жители обвинили актера в том, что он пытается привлечь их на свою сторону бесплатными подарками. Жителям деревни якобы предложили «подарить» землю, если они приобретут собственность в поместье.

Недвижимость,Руперт Гринт,Гарри Поттер,
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