Названы районы Москвы с сильно подорожавшим жильем

«Лидерство Замоскворечья обусловлено появлением четырех новых корпусов в продаже по более высоким ценам, чем раньше, и тем, что здесь не самый большой объем предложения. В Мещанском районе также небольшой объем предложения, здесь по-прежнему экспонируется всего три корпуса, но в них появилось несколько новых лотов по более высоким ценам. Точно такая же картина наблюдается и в Таганском районе — при малом общем объеме предложения в продажу поступило несколько лотов по более высоким ценам, что прибавило к средней цене по району 12,2 процента с начала года», — пояснила председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» ИринИрина Доброхотова.