В России подорожала аренда жилья

По итогу февраля 2023 года цены на долгосрочную аренду недвижимости в России выросли на 25 процентов в годовом выражении. О том, что в стране подорожало съемное жилье, говорится в исследовании «Авито Недвижимости», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Сильнее всего аренда выросла в цене в Ростове-на-Дону — на 29,4 процента. В феврале средняя стоимость съемного жилья по стране составила 25 тысяч рублей. «Однушки» и студии обходились арендаторам в 20 тысяч рублей, «двушки» — в 28 тысяч, а «трешки» — в 40 тысяч.

Спрос на долгосрочную аренду за год вырос на 8,8 процента. Особенно заметно повысился интерес к студиям и многокомнатным квартирам — на 23,3 и 17,5 процента соответственно. Значительнее всего спрос вырос в Томске (плюс 51,7 процента), Уфе (плюс 36,3 процента) и Сочи (плюс 30,5 процента). Объем предложения также увеличился, рост составил 36,9 процента. При этом в Москве показатель вырос намного значительнее, чем по России — на 125,9 процента.

В то же время в месячном выражении спрос на аренду в феврале снизился на 6,9 процента, а объем предложения вырос на 2,7 процента. «Весной спрос на аренду может начать расти, но рынок продолжает зависеть от глобальных экономических и политических факторов», — отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.