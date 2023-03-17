Набиуллина заявила о «черт знает каких» схемах застройщиков по ипотеке

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не устраивают «черт знает какие» схемы российских застройщиков по ипотеке. Трансляцию с пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ опубликовал YouTube-канал «РБК Инвестиции».

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Набиуллина заявила, что регулятор будет бороться с этими схемами.

В начале марта на встрече Ассоциации банков России глава ЦБ заявила, что в России быстро растет объем ипотечных кредитов, при этом стандарты выдач ухудшаются и это несет в себе значительные риски для финансовой и социальной стабильности.

Среди рисков Набиуллина указала распространение схем ипотеки от застройщиков, в том числе «ипотеки с кешбэком».

Глава ЦБ назвала это попыткой обмануть экономику с помощью нерыночных схем.