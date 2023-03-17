Банк России будет бороться с рискованными ипотечными схемами

"Безусловно, мы будем это делать, чтобы, с одной стороны, обеспечить финансовую стабильность, чтобы не формировались "пузыри", а с другой стороны, это будет социальная защищенность, потому что по всем этим схемам за этот "праздник" люди платят из своего кошелька. Конечно, мы с этими схемами будем бороться. Если они будут множиться, мы очень настойчиво будем выходить в Думу и предлагать принять решение, по которому такие ипотечные программы возможны только в рамках строго описанных законов, чтобы не было никаких отклонений, потому что все эти отклонения идут не на пользу заемщиках, а во многом - это недобросовестные продажи, когда заемщики просто обманываются", - заключила Набиуллина.