Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
16 минут назад

Банк России будет бороться с рискованными ипотечными схемами

ТАССиещё 1

Банк России по-прежнему планирует бороться с рискованными ипотечными схемами, в том числе траншевой ипотекой и ипотекой с кешбэком. Об этом на пресс-конференции заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Банк России будет бороться с рискованными ипотечными схемами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается разных ипотечных схем от застройщиков, траншевой ипотеки, с возвратом на кешбэк - нас абсолютно не устраивают эти схемы, "черт знает какие", как вы сказали, согласна с этим. Мы не только мониторим эту систему, [но] и готовы принять решение по ней", - сказала она.

Так, регулятор видит рост доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, а также доли кредитов, которые выдаются людям с высокой долговой нагрузкой.

"Например, выросла доля тех кредитов, которые выдаются людям, где нужно будет платить 80% своего дохода на обслуживание кредита. Это тоже потенциально рисковая система", - уточнила она.

Глава регулятора также напомнила, что по так называемой ипотеке от застройщика будут вводиться повышенные резервы.

"Безусловно, мы будем это делать, чтобы, с одной стороны, обеспечить финансовую стабильность, чтобы не формировались "пузыри", а с другой стороны, это будет социальная защищенность, потому что по всем этим схемам за этот "праздник" люди платят из своего кошелька. Конечно, мы с этими схемами будем бороться. Если они будут множиться, мы очень настойчиво будем выходить в Думу и предлагать принять решение, по которому такие ипотечные программы возможны только в рамках строго описанных законов, чтобы не было никаких отклонений, потому что все эти отклонения идут не на пользу заемщиках, а во многом - это недобросовестные продажи, когда заемщики просто обманываются", - заключила Набиуллина.

Недвижимость,Эльвира Набиуллина,Банк России,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий