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1 час назад

Эльвира Набиуллина рассказала о "черт знает каких" схемах по ипотеке

Российская Газетаиещё 1

Банк России не устраивают различные рисковые схемы застройщиков по ипотеке, регулятор будет бороться с ними. Об этом рассказала на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина рассказала о "черт знает каких" схемах по ипотеке
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Что касается разных ипотечных схем от застройщика, - траншевые ипотеки с возвратом, кешбэк - нас абсолютно не устраивают эти схемы. Черт знает какие, как вы сказали. Согласна с этим. И мы не только мониторим эту систему, и готовы принять решение по ним", - подчеркнула Набиуллина.

Если подобные схемы будут множиться, то ЦБ планирует, по словам Набиуллиной, "очень настойчиво" выходить в Госдуму и предлагать принять решения, по которым такие ипотечные программы возможны только в рамках строго описанных законов. "Чтобы не было никаких отклонений, потому что все эти отклонения идут не на пользу заемщику, а во многом это недробросовестные продажи", - отметила глава Банка России.

Ранее Набиуллина неоднократно заявляла о рисках подобных ипотечных схем. "Экономика пережила большой шок, это сказалось на доходах людей. На восстановление нужно время. Но мы видим, что банки не всегда особенно терпеливы. Поэтому мы видим распространение схем "льготная ипотека от застройщика", "ипотека с кешбэком". Попытка таким образом обмануть экономику чревата серьезными последствиями, рисками для финансовой и социальной стабильности", - рассказывала в начале марта глава ЦБ.

Так, поэтому с 30 мая Банк России ужесточает резервирование ипотеки от застройщика с крайне низкими ставками.

Недвижимость,Эльвира Набиуллина,Банк России,Госдума,
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