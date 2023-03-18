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34 минуты назад

Эксперты призвали соблюдать осторожность при сделках с недвижимостью

Илья Родин

Жулики при сделках с недвижимостью могут использовать поддельные выписки из ЕГРН, копии подлинных документов владельцев, разного рода доверенности, предупредили эксперты ФК «Этажи». Об этом пишут «Известия».

Названы самые опасные документы при сделках с недвижимостью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты компании пояснили, что фальшивые выписки из государственного реестра мошенники с успехом используют, чтобы убедить покупателей перевести им задаток за квартиру или иной объект, которые им не принадлежат.

В частности, жулики выставляют лот на сайте по привлекательной цене, отметили эксперты. Затем они стараются убедить звонящих немедленно внести задаток с тем, чтобы недвижимость не перехватили другие покупатели.

На втором месте по популярности у злоумышленников - разнообразные доверенности. Специалисты заметили, что могут использоваться как подделки, так и документы с истекшим сроком действия.

По мнению экспертов, покупателям следует осторожно относиться и к договорам дарения. Они отметили, что их необходимо тщательно проверять, обращать внимание на то, когда и кем они были подписаны.

Недвижимость,
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