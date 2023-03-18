Названы самые опасные документы при сделках с недвижимостью

Жулики при сделках с недвижимостью могут использовать поддельные выписки из ЕГРН, копии подлинных документов владельцев, разного рода доверенности, предупредили эксперты ФК «Этажи». Об этом пишут «Известия».

Специалисты компании пояснили, что фальшивые выписки из государственного реестра мошенники с успехом используют, чтобы убедить покупателей перевести им задаток за квартиру или иной объект, которые им не принадлежат.

В частности, жулики выставляют лот на сайте по привлекательной цене, отметили эксперты. Затем они стараются убедить звонящих немедленно внести задаток с тем, чтобы недвижимость не перехватили другие покупатели.

На втором месте по популярности у злоумышленников - разнообразные доверенности. Специалисты заметили, что могут использоваться как подделки, так и документы с истекшим сроком действия.