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33 минуты назад

Риелторы заявили, что покупатели жилья бизнес-класса начали экономить

Газета.Ruиещё 3

Покупатели недвижимости бизнес-класса начали сильнее экономить в начале 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом газете "Известия" заявили аналитики VSN Realty.

Риелторы заявили, что покупатели жилья бизнес-класса начали экономить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитики посчитали, что средний бюджет покупки бизнес-жилья в феврале 2023 года составил 21,6 млн рублей, что на 2,7 млн рублей меньше показателя февраля прошлого года. Средняя цена сделки для жилья комфорт-класса составила 11,2 млн рублей. Этот уровень меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 800 тыс. рублей.

По данным специалистов, в феврале было продано 3 тыс. лотов комфорт и бизнес-класса, что составляет 43,4 млрд рублей.

Генеральный директор VSN Realty Ян Глазунов добавил, что даже семьи с не самым большим бюджетом могут позволить себе покупку нового жилья комфорт- и бизнес-класса в районах старой Москвы. Например, в феврале минимальные суммы сделок были на уровне 4,1 млн рублей и 5,3 млн рублей соответственно.

12 марта газета "Известия" со ссылкой на сообщение аналитиков агентства недвижимости "Бон Тон" писала, что самым дорогим округом по стоимости новостроек бизнес-класса стал Северо-Западный административный округ (СЗАО), где средняя цена за 1 кв. м составляет 485,2 тыс. рублей.

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