Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
15 минут назад

Россиянам порекомендовали снимать квартиры вместо ипотеки

Илья Родин

Финансовый эксперт Алексей Лашко заявил в интервью «Ленте.ру», что в настоящее время россиянам следует снимать квартиру, а не обращаться в кредитные организации за ипотекой или потребительским кредитом.

Эксперт пояснил, что как ипотека, так и потребительский кредит могут доставить клиенту банка большое количество проблем.

По его мнению, на фоне современной внутренней повестки снимать квартиру более выгодно, чем брать деньги у кредитных организаций.

Лашко уточнил, что ипотечные выплаты забирают из бюджета значительные суммы, стоимость аренды несколько меньше. Следовательно, у съемщика должны оставаться денежные средства.

Эти средства, подчеркнул эксперт, можно вложить в продукт с гарантированной доходностью. Постепенно с его помощью можно будет собрать сумму на покупку квартиры.

Названы самые опасные документы при сделках с недвижимостью

По его оценке, нередко люди все же предпочитают обратиться в банк. В этом случае следует выбрать ипотеку, так как по ней как ставка, так и штрафные санкции меньше, чем по потребительскому кредиту, резюмировал Лашко.

Недвижимость,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий