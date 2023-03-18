Финансовый эксперт Алексей Лашко заявил в интервью «Ленте.ру», что в настоящее время россиянам следует снимать квартиру, а не обращаться в кредитные организации за ипотекой или потребительским кредитом.
Эксперт пояснил, что как ипотека, так и потребительский кредит могут доставить клиенту банка большое количество проблем.
По его мнению, на фоне современной внутренней повестки снимать квартиру более выгодно, чем брать деньги у кредитных организаций.
Лашко уточнил, что ипотечные выплаты забирают из бюджета значительные суммы, стоимость аренды несколько меньше. Следовательно, у съемщика должны оставаться денежные средства.
Эти средства, подчеркнул эксперт, можно вложить в продукт с гарантированной доходностью. Постепенно с его помощью можно будет собрать сумму на покупку квартиры.
По его оценке, нередко люди все же предпочитают обратиться в банк. В этом случае следует выбрать ипотеку, так как по ней как ставка, так и штрафные санкции меньше, чем по потребительскому кредиту, резюмировал Лашко.