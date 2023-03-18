Финансовый эксперт Алексей Лашко заявил в интервью «Ленте.ру», что в настоящее время россиянам следует снимать квартиру, а не обращаться в кредитные организации за ипотекой или потребительским кредитом.

Эксперт пояснил, что как ипотека, так и потребительский кредит могут доставить клиенту банка большое количество проблем.

По его мнению, на фоне современной внутренней повестки снимать квартиру более выгодно, чем брать деньги у кредитных организаций.

Лашко уточнил, что ипотечные выплаты забирают из бюджета значительные суммы, стоимость аренды несколько меньше. Следовательно, у съемщика должны оставаться денежные средства.

Эти средства, подчеркнул эксперт, можно вложить в продукт с гарантированной доходностью. Постепенно с его помощью можно будет собрать сумму на покупку квартиры.