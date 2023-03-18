Названа стоимость самого дорогого жилья в Москве

Стоимость самого дорого жилья премиум-класса в Москве «Известиям» назвали эксперты компании «Бон Тон». По их словам, такой лот продается в столице за 1,6 миллиарда рублей.

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1,6 миллиарда рублей стоит самое дорогое жилье в Москве в районе Раменки

За эти деньги покупателям предоставляется пентхаус площадью 687,4 квадратных метра на последней стадии строительства в районе Раменки на западе города.

Самая недорогая квартира премиум-класса продается за 15,9 миллиона рублей. Это однокомнатная квартира площадью 32,2 квадратных метра в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы.