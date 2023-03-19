Перечислены способы снижения расходов на ЖКХ

По действующим законам, все собственники жилых помещений обязаны своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги. Эта обязанность возникает у них с момента приобретения прав собственности. Если собственник по каким-то причинам не использует принадлежащую ему недвижимость, это не освобождает его от обязанности платить по счетам.

Фото: Сергей Михеев / РГ Сергей Михеев / РГ

"В ст.155 Жилищного кодекса РФ прямо указано, что собственник не освобождается от платы за ЖКХ в случае, если он не живет в своей квартире", - пояснил "Российской газете" адвокат Дмитрий Емельянов.

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Он уточняет, что для собственников платежка ЖКХ будет состоять из нескольких видов расходов:

- платежи за потребленные коммунальные ресурсы (электричество, вода, отопление, водоотведение, вывоз ТКО);

- ежемесячные взносы на капремонт;

- общедомовые расходы, распределяющиеся между всеми владельцами жилых помещений (освещение помещений общего назначения и придомовой территории, отопление и т. д.).

"В соответствии со ст.157 ЖК РФ итоговая платежка за ЖКХ формируется исходя из показаний учетных устройств. Если их нет - платеж будет определен согласно с нормативами потребления, установленными в конкретном регионе", - добавляет юрист.

При этом есть вполне законные способы сэкономить на оплате коммуналки. Чтобы существенно снизить свои затраты на содержание жилья, можно воспользоваться несколькими вариантами.

1. Установка индивидуальных и умных счетчиков. Оплата будет происходить только на основании показателей счетчика. Если собственник планирует долгое время не находиться в квартире, допускается опломбировка счетчиков. Сделать это можно при условии отсутствия долгов по ЖКХ.

2. Контроль за числом прописанных лиц. Некоторые виды платежей начисляются, исходя из числа прописанных в квартире. Если выписать из жилища тех граждан, которые не имеют к нему отношения, сумма за ЖКХ может существенно уменьшиться.

3. Льготы и субсидии. Согласно российскому законодательству, все граждане РФ с низким доходом вправе претендовать на субсидии. Это своеобразный кэшбек, который государство возвращает всем гражданам, своевременно оплачивающим коммуналку. Льготные категории граждан могут снизить свои расходы на ЖКХ на существенную сумму.

4. Отказ от неиспользуемых услуг. Во многих квартирах существенной статьей расхода является плата за городской телефон, коллективную антенну или радиоточку. Если собственник не проживает в своей квартире, он вполне может отказаться от этих услуг.

5. Перерасчет. Если собственник не проживает в квартире, он может потребовать от управляющей компании произвести перерасчет. Это возможно в тех ситуациях, когда в жилище отсутствуют учетные приборы, а сам собственник отсутствует более 5 дней (но не более 6 месяцев). Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно посетить УК и написать соответствующее заявление, прикрепить документацию, подтверждающую фактическое отсутствие в квартире.