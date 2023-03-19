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54 минуты назад

Москвичи стали чаще продавать жилье из-за недостатка денег

Мослента

Москвичи стали чаще продавать жилье из-за недостатка денег. Число продаж квартир по этой причине выросло на пять процентов, сообщили «Известиям» эксперты компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Москвичи стали чаще продавать жилье из-за недостатка денег
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»Екатерина Якель / «Лента.ру»

Продавая квартиры люди получают деньги для погашения задолженностей и на другие потребности. Чаще всего к этому прибегают те, кто потерял работу или те, у кого значительно снизились доходы, объяснили специалисты. При этом больше 70 процентов таких сделок приходится на жилье, которое было куплено в ипотеку.

Нередко продавая жилье, люди взамен приобретают квартиры меньших размеров и в более дешевых районах. Чаще всего жители столицы продают трехкомнатные квартиры и покупают двухкомнатные.

Названа цена самой дешевой элитной квартиры в Москве

Ранее стало известно, что россияне начали продавать свое жилье в других регионах и приобретать вторичные квартиры в Москве. С прошлого года число таких покупателей увеличилось до 18 процентов от общего количества сделок.

Недвижимость,
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