Спрос возрастет: что будет с ценами на недвижимость с апреля

В следующем месяце в России ожидается рост спроса в ряде сегментов недвижимости. Вместе с тем часть столкнется со стагнацией. Life разбирался, как ситуация повлияет на цены.

Новостройки

По мнению директора направления «Новостройки» агентства «Инком-недвижимость» Валерия Кочеткова, цены на новостройки не вырастут, но и не упадут. В Клубе инвесторов Москвы отмечают, что стоимость в текущих проектах первичной недвижимости нельзя снижать. Там пояснили, что эти объекты - часть финансовой, под которую выдали проектное финансирование. Если цены понизят, банковские ковенанты нарушатся, считают специалисты.

Вторичный рынок

В компании Prime Life Development указывают на то, что на рынке первичной и вторичной недвижимости происходят разные процессы. В частности, там отметили скопление предложения на «вторичке». В этой связи, как указали в компании, в настоящее время растет экспозиция квартир.

«Продажи идут, но либо процесс сделки удлиняется, либо происходит с демпингом. В апреле предпосылок для роста цен нет, по всей вероятности, его не будет даже до конца года, — отмечают в компании.

Аренда квартир

В агентстве «Инком-недвижимость» обращают внимание на то, что в настоящее время в массовом сегменте наблюдается тренд на падение цены аренды. Там выразили уверенность в том, что снижение будет происходить и в следующем месяце.

Загородная недвижимость

В строительной компании «Дом Лазовского» ожидают роста цен на рынке индивидуального жилищного строительства до 5% в связи с сезонностью и ослаблением курса валют. Там не исключили изменения ситуации в случае продолжения повышения стоимости строительных материалов.

В строительной компании HalleHouse прогнозирует подорожание строительства элитных домов, но не более на 5–10%.