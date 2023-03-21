Недвижимость в Турции подорожала после землетрясений

Разрушительные землетрясения привели к увеличению активности на турецком рынке недвижимости и, как следствие, подорожанию жилья. Статья с соответствующим содержанием вышла в Hürriyet.

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Издание пишет, что природные катастрофы привели к ситуации, в которой произошло увеличение спроса на жилье в более безопасных районах Стамбула. После таких событий многие захотели поменять место жительства.

«Рынок жилья на продажу мобилизовался», — пишут авторы статьи.