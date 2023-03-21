Hürriyet: недвижимость в Турции подорожала после землетрясений
Разрушительные землетрясения привели к увеличению активности на турецком рынке недвижимости и, как следствие, подорожанию жилья. Статья с соответствующим содержанием вышла в Hürriyet.
Издание пишет, что природные катастрофы привели к ситуации, в которой произошло увеличение спроса на жилье в более безопасных районах Стамбула. После таких событий многие захотели поменять место жительства.
«Рынок жилья на продажу мобилизовался», — пишут авторы статьи.
Как показало исследование платформы Endeksa, в прошлом месяце стоимость домов в Стамбуле, выросла сразу на 49%, а средняя цена квадратного метра достигла составила около 1361 доллара. То есть, в среднем один дом в этом районе составляет около 163 тысяч долларов.