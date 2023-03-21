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Hürriyet: недвижимость в Турции подорожала после землетрясений

Разрушительные землетрясения привели к увеличению активности на турецком рынке недвижимости и, как следствие, подорожанию жилья. Статья с соответствующим содержанием вышла в Hürriyet.

Недвижимость в Турции подорожала после землетрясений
© Unsplash

Издание пишет, что природные катастрофы привели к ситуации, в которой произошло увеличение спроса на жилье в более безопасных районах Стамбула. После таких событий многие захотели поменять место жительства.

«Рынок жилья на продажу мобилизовался», — пишут авторы статьи.

Как показало исследование платформы Endeksa, в прошлом месяце стоимость домов в Стамбуле, выросла сразу на 49%, а средняя цена квадратного метра достигла составила около 1361 доллара. То есть, в среднем один дом в этом районе составляет около 163 тысяч долларов.

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