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58 минут назад

Налоговики взялись за нелегальную аренду квартир

Лера Букина

В России в 2023 году начали активно бороться с нелегальной арендой квартир. Life разбирался, где налоговики узнают о незаконной сдаче квартир.

Налоговики взялись за нелегальную аренду квартир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Налоговики стали применять новую методику, суть которой не просто в установлении факта налоговых нарушений, а еще и во включении налогов с выявленных доходов в общее уведомление, направляемое физлицу», - пишет портал.

Отмечается, что владельцы квартир заключают с арендаторами договора на срок в 11 месяцев. Необходимости в регистрации таких сделок в Росреестре нет. Следовательно, граждане не заявляют о получаемом доходе и не платят налоги. Эксперты указывают на популярность «серых» сделок на рынке. Речь идет, в частности, о среднем и нижнем ценовом сегменте арендного жилья.

Однако с этого года правила ужесточились.

В публикации говорится, что налоговики активно используют базы миграционного учета. Также отмечается, что региональные налоговые подразделения мониторят объявления на специальных интернет-площадках.

Российский закон предусматривает ответственность за непредставление ФНС декларации о доходах и неуплату налога, если такие доходы были.

При выявлении нелегальной сдачи квартиры собственнику грозит наказание в виде пени за несвоевременную уплату налога, штрафа за непредставление налоговой декларации (5% неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% указанной суммы); штрафа за нарушение срока уплаты налога (20% от неуплаченной суммы налога).

Ранее сообщалось, что, по данным «Авито Недвижимости», за 12 месяцев цены на долгосрочную аренду жилья в России повысились на четверть (25%) в феврале 2023-го к февралю прошлого года.

Недвижимость,Росреестр,
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