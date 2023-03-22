Цены на жилье в США обвалились впервые за 11 лет

По итогам февраля 2023 года цены на жилье в США впервые за 11 лет стали падать. Об этом сообщает New York Post.

Национальная ассоциация торговцев недвижимостью страны сообщила, что в среднем дома подешевели до $363 тыс. Этот показатель оказался на 0,2% ниже аналогичного периода прошлого года. При этом цены на жилье в США до этого росли 131 месяц подряд.

В публикации отметили, что сильнее всего цены снизились на западе, где жилье подешевело в среднем на 5,6%, до $541 тыс. На северо-востоке страны жилье стало дешевле на 4,5%, упав до $366 тыс.

13 марта заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ужесточение введенных в отношении Российской Федерации санкций в области частной собственности может нанести серьезный удар доверию США.