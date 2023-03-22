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52 минуты назад

Центральноазиатские инвесторы заинтересовались коммерческой недвижимостью в РФ

Елена Прошина

Инвесторы из Центральной Азии интересуются активами на рынке коммерческой недвижимости России и готовы вкладывать до 15 миллиардов рублей в такие проекты. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента рынков капитала Commonwealth Partnership Алан Балоев.

В коммерческую недвижимость России захотели инвестировать миллиарды рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, центральноазиатские инвесторы активно направляют запросы касательно поиска и приобретения активов в России.

«Речь идет о миллиардах — в среднем от 1,5-2 миллиардов до 10-15 миллиардов рублей», — отметил Балоев.

Он уточнил, что имеет ввиду Узбекистан, Казахстан и другие страны. Больше всего их интересуют такие сегменты коммерческой недвижимости РФ, как офисы, торговые и складские объекты. При этом наибольший приоритет имеют максимально сформированные в качестве денежного потока активы. Балоев считает, что рост интереса к активам России среди инвесторов Центральной Азии связан с тем, что рынок страны, а особенно Москва, Санкт-Петербург и города-миллионники, являются «колоссальными по емкости и устойчивости».

Недвижимость,Алан Балоев,
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