В коммерческую недвижимость России захотели инвестировать миллиарды рублей

Инвесторы из Центральной Азии интересуются активами на рынке коммерческой недвижимости России и готовы вкладывать до 15 миллиардов рублей в такие проекты. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента рынков капитала Commonwealth Partnership Алан Балоев .

Он уточнил, что имеет ввиду Узбекистан, Казахстан и другие страны. Больше всего их интересуют такие сегменты коммерческой недвижимости РФ, как офисы, торговые и складские объекты. При этом наибольший приоритет имеют максимально сформированные в качестве денежного потока активы. Балоев считает, что рост интереса к активам России среди инвесторов Центральной Азии связан с тем, что рынок страны, а особенно Москва, Санкт-Петербург и города-миллионники, являются «колоссальными по емкости и устойчивости».