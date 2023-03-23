Минобороны предъявило права на земельные участки в черте Владивостока

Обладатели престижных наделов в районе железнодорожных станций Садгород и Седанка начали получать иски от Министерства обороны РФ об изъятии у них земельных участков.

Фото: Садгород - район Владивостока с говорящим названием, становится ареной битвы между минобороны и горожанами / Петр Павлов Садгород - район Владивостока с говорящим названием, становится ареной битвы между минобороны и горожанами / Петр Павлов

Иски получили 282 домохозяйства, преимущественно те, у кого земля оформлена в аренду, а не в собственность. Однако у минобороны есть и претензии на землю под многоквартирными домами и объектами ЖКХ.

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Основание - документы, точнее, их копии (оригиналы, говорят, не сохранились) от 1932 и 1939 годов о землеотводе для нужд Тихоокеанского флота. Почему он на протяжении 90 лет не воспользовался отведенной землей, не знают даже в Федеральном государственном казенном учреждении "Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений" МО РФ, которое управляет и распоряжается имуществом Вооруженных сил страны в ДФО. От его имени приморцы получают требования освободить земельные участки.

Впрочем, нет. В 1944 году на части землеотвода был построен дом отдыха ВВС Тихоокеанского флота, ныне - санаторий "Сокол". Но остальной землей флот не интересовался, и история Приморья не помнит, чтобы командование ТОФ возражало против застройки земли жителями края.

Районы Седанки и Садгорода когда-то были ближайшими пригородами Владивостока, сейчас административно входят в городской округ. Это территории преимущественно малоэтажной застройки - в основном коттеджи.

- В мае 2016 года мы купили земельный участок в районе Садгорода по улице Есенина. Именно купили, а не получили по какой-то госпрограмме, хотя могли бы попытаться, потому что в семье есть ребенок-инвалид первой группы. Пять лет строили и на финише стройки получили заявление Министерства обороны РФ о намерении аннулировать право собственности на наш участок и все постройки на нем, - рассказывает Артем Дмитриевский.

Некоторые земельные участки выдавались по госпрограммам, например, для многодетных семей, а в последние три-пять лет - для многоквартирного домостроения. Понятно, что участки не раз меняли хозяев, они продавались, передавались по наследству, и ни один госорган никогда не фиксировал претензий МО в случае смены владельца.

- Администрация предоставила моему отцу-инвалиду участок, который впоследствии перешел нам с мужем в пользование. Мы продали квартиру в городе и решили построить дом. Теперь нам пришел иск. С октября живем, как на пороховой бочке, не зная, чем закончится эта история, - делится переживаниями Любовь Зубарева.

Получившие привет от МО жильцы собрали инициативную группу, создали интернет-чат, записали обращение к губернатору Олегу Кожемяко, который сразу встретился с ними.

"Права собственников земельных участков, в том числе многодетных семей, в районе Садгорода должны быть защищены. Соответствующее обращение направлено министру обороны России Сергею Шойгу", - сообщила пресс-служба правительства края по результатам этой встречи.

- Сергей Кужугетович всегда на стороне людей, этот вопрос затрагивает права почти тысячи человек, и он будет урегулирован. Мы вместе с Росреестром, Роскадастром подготовим необходимые документы, чтобы проверить права на индивидуальные жилые постройки. Будем работать с инициативной группой, - заверил глава края и взял на разрешение ситуации две недели.

Тем временем было уже три попытки провести судебные заседания по искам МО, но представители ведомства на них не явились.

Комментарий

Юрий Авдеев, ведущий научный сотрудник Института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук:

- Рано или поздно, но вопрос разграничения земель во Владивостоке должен был встать во весь рост. То, что это происходит сейчас, - момент истины. В зависимости от исхода станет ясно, что первично. С одной стороны, оборона сегодня важна, как никогда раньше, и для ее нужд нужна земля, которая не была востребована. Но, с другой стороны, какие мотивы движут ныне местными военными начальниками? Они получили приказ сверху или это собственная инициатива? Не для того ли, чтобы "отвоеванные" участки коммерциализировать?

Когда интерес страны, готовившей встречу стран АТЭС, был мотивирован, военные не без скрипа, но согласились с передачей части земель, находящихся в их ведении. Важно подчеркнуть, не в собственности, а в ведении - государство когда-то распорядилось так, но со временем ведение стало восприниматься как собственность, с которой расстаться невозможно "за так".

Ведь не стоял вопрос так: чтобы передать городу землю, МО должно было снести возведенные на ней строения. Теперь же ситуация обострена до предела именно потому, что на этих участках построено жилье, зачастую единственное, в которое вложены немалые деньги, а жителям предлагают убраться вон. По какому такому праву? По чьей инициативе? Какая преследуется цель? А поскольку у представителей ведомства нет ответов на эти вопросы, им и в суд являться не с чем.

Кстати

Большая, если не вся часть Владивостока когда-то принадлежала минобороны. Эти земли ведь и открыли для России военные моряки, описав их географию. Да и строился Владивосток как форпост, а не город-курорт у моря.

Последняя громкая история с изъятием земель оборонного ведомства для гражданских нужд была в 2010-х годах, когда во Владивостоке готовились к строительству объектов саммита АТЭС-2012. Каждый участок земли для объектов саммита приходилось вырывать у минобороны "с боем", особенно на острове Русском.