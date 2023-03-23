В России вырос спрос на аренду жилья

В январе-феврале 2023 года на рынке арендного жилья в России сохранился устойчивый рост спроса. Об этом сообщили в четверг аналитики ДОМ.РФ, основываясь на данных ЦИАН и собственных расчетах.

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"Количество открытых объявлений о сдаче квартир в аренду в феврале составило около 104,7 тыс. против более 108 тыс. в январе. В то же время спрос в январе нынешнего года вырос почти на 24% в сравнении с декабрем прошлого года", - рассказали в ДОМ.РФ.

По информации специалистов ДОМ.РФ, снижение предложения на рынке аренды стало заметным уже в декабре 2022 года. Начало 2023 года только подтвердило этот тренд. Так, объем предложения в феврале 2023 года сократился на 3,2% по отношению к январю.

"На рынке аренды наблюдается устойчивый рост спроса, в том числе к нашим домам. Статистика показывает, что в январе текущего года количество обращений потенциальных арендаторов квартир в арендных проектах ДОМ.РФ выросло на 70% в сравнении с декабрем прошлого года и на 35% - со средним значением 2022 года. Этот рост во многом связан с возобновлением покупательской активности со стороны тех, кто незадолго до этого экономил на улучшении жилищных условий за счет аренды", - отметила директор по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероника Янушкевич.