Предсказан резкий рост цен на загородные дома

Повышенный спрос на загородные дома может привести к тому, что цены на них значительно вырастут в 2023 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.
Отмечается, что в Подмосковье 85% предложений приходится на земельные участки, и только 12% - на малоэтажные комплексы. Это по мнению аналитиков, привело к увеличению спроса на малоэтажные дома.
Руководитель ЦЗН ФК «Этажи» Антон Сауков пояснил, что ажиотажный спрос в загородном сегменте недвижимости может привести к повышению цен на 20% в 2023 году.
Вместе с тем, полагают эксперты, рост цен на дома будет постепенным, он будет сдерживаться рядом факторов. В частности, появлением на рынке новых участников, привлеченных ростом сектора и кредитными программами, направленными на его развитие.