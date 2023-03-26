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1 час назад

Предсказан резкий рост цен на загородные дома

Илья Родин

Повышенный спрос на загородные дома может привести к тому, что цены на них значительно вырастут в 2023 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Предсказан резкий рост цен на загородные дома
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в Подмосковье 85% предложений приходится на земельные участки, и только 12% - на малоэтажные комплексы. Это по мнению аналитиков, привело к увеличению спроса на малоэтажные дома.

Руководитель ЦЗН ФК «Этажи» Антон Сауков пояснил, что ажиотажный спрос в загородном сегменте недвижимости может привести к повышению цен на 20% в 2023 году.

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Вместе с тем, полагают эксперты, рост цен на дома будет постепенным, он будет сдерживаться рядом факторов. В частности, появлением на рынке новых участников, привлеченных ростом сектора и кредитными программами, направленными на его развитие.

Недвижимость,Антон Сауков,
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