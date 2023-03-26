Предсказан резкий рост цен на загородные дома

Повышенный спрос на загородные дома может привести к тому, что цены на них значительно вырастут в 2023 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что в Подмосковье 85% предложений приходится на земельные участки, и только 12% - на малоэтажные комплексы. Это по мнению аналитиков, привело к увеличению спроса на малоэтажные дома.

Руководитель ЦЗН ФК «Этажи» Антон Сауков пояснил, что ажиотажный спрос в загородном сегменте недвижимости может привести к повышению цен на 20% в 2023 году.