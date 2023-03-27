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1 час назад

ЦБ нашел способ бороться с «дешевой» ипотекой

Лера Букина

Банк России выступает против ипотеки со сверхнизкими ставками из-за наличия рисков для граждан и кредитных организаций. Он называет данный вид кредитования схемой, позволяющей застройщикам зарабатывать. Регулятор решил включить механизмы, которые позволят бороться с выдачей ипотеки с околонулевой ставкой. Life узнал подробности.

ЦБ нашел способ бороться с «дешевой» ипотекой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника интернет-издания, регулятором были подготовлены меры, ограничивающие возможную прибыль банков от участия в таких схемах. В этом помогут три инструмента, уточнил собеседник. В частности, в стране планируется повышение резервирования по ипотеке со стоимостью ниже рыночного уровня. Так, если цена ипотеки будет ниже рыночной, то банку, выдавшему заем, нужно будет перечислить некоторую дополнительную сумму на резервный счет. Там она будет храниться до окончания кредита. Крайним сроком формирования резервов банками будет июнь 2023 года. Уточняется, что это не касается ипотеки, которая будет выдана до апреля 2023 года.

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Кроме того, регулятором будет установлен повышенный коэффициент риска к ипотечным сделкам по приобретению новостроек по договору долевого участия с низким первоначальным взносом (менее 30%). Сделано это будет с мая.

В заметке говорится, что эта мера окажет ценовое давление на банки. Им придется увеличить затраты на выдачу и обслуживание таких кредитов.

Кроме того, в том же месяце будет ужесточен контроль за кредитами, которые выдаются для приобретения жилья на вторичном рынке.

Если сумма кредита будет составлять 85% и более от рыночной цены квартиры, банк будет должен зарезервировать ещё до 100% от суммы предоставленной ипотеки.

«Банк России вряд ли ограничится только указанными мерами, а это значит, что ипотеке с маркетинговой низкой ценой приходит конец», - пишет портал со ссылкой на специалистов.

Ранее сообщалось, что, по данным федеральной компании «Этажи», в России зафиксировано рекордное увеличение спроса на ипотечные программы для покупки загородной недвижимости в марте. Показатель в 1,6 раза выше, чем в минувшем декабре и в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Недвижимость,Банк России,
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