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Минстрой: цена квадратного метра жилья в России снижаться не будет

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин рассказал, что не стоит ждать падения стоимости квадратного метра жилья в России. Его слова передает ТАСС. Замминистра указал, что снижения цен на жилье не произойдет, потому что выросла стоимость на ряд позиций стройматериалов, в цене также увеличилось проектное финансирование, сократились темпы продаж с учетом декларированного качества проектов, стоимости земли и инфраструктуры. "Сегодня, на мой взгляд, идеальный баланс цены и способов улучшения жилищных условий", - заключил Стасишин. Ранее сообщалось, что с начала 2023 года по всей России начало строиться в два раза меньше жилья, чем в предыдущие годы, из-за резкого падения спроса. До этого газета "Известия" со ссылкой на данные девелоперов писала, что в начале 2023 года на российском рынке недвижимости сформировался новый виток удорожания строительства нового жилья. Прирост стоимости возведения объектов составил 5-10% из-за увеличения цен на стройматериалы и других факторов.

Минстрой: цена квадратного метра жилья в России снижаться не будет
© Газета.Ru
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