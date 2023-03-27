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1 час назад

Минстрой призвал не ждать снижения стоимости квадратного метра жилья

ТАССиещё 3

Снижения стоимости квадратного метра жилья в России ожидать не стоит, заявил в понедельник журналистам заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин.

"Не надо ждать снижения цен квадратного метра, с учетом роста [цены по] некоторым позициям строительных материалов, роста [стоимости] проектного финансирования, исходя из сокращения темпов продаж, с учетом декларированного качества проектов, стоимости земли и инфраструктуры", - сказал он.

Стасишин посетовал на некомпетентных аналитиков, которые вводят покупателей жилья в заблуждение.

"Сегодня, на мой взгляд, идеальный баланс цены и способов улучшения жилищных условий", - резюмировал он.

По данным "Домклика", стоимость одного квадратного метра в новостройке в РФ снизилась на 7% в феврале 2023 года до 112 тыс. кв. м по сравнению с январем 2023 года. Отрицательную динамику аналитики зафиксировали в Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской, Ростовской и Тюменской областях. В Москве, Башкирии и Челябинской области цена за месяц выросла.

Недвижимость,Никита Стасишин,Госстрой России,
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