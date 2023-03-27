Россиянам раскрыли способы сэкономить на покупке жилья в Турции

Сэкономить на покупке жилья в Турции россияне могут, сократив число посредников сделки. Способы сберечь средства при выборе недвижимости в популярной курортной стране раскрыла «Ленте.ру» руководитель отдела продаж Best House Alanya Валентина Леденева.

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По словам риелтора, в идеале между покупателем и продавцом должен быть один человек — множество посредников увеличивает стоимость объекта, а отсутствие таковых сокращает возможности для торга. Другим способом сэкономить Леденева назвала приобретение квартиры в закрытом районе только под сдачу аренды.

«Разница в стоимости, например, Махмутлара от Оба составляет от 40 до 60 тысяч евро за двухкомнатный объект, на однушке можно сэкономить от 20—30 тысяч евро», — пояснила специалистка.

Кроме того, получить дисконт от двух до пяти процентов на жилье в Турции можно, оплачивая покупку полностью наличными. Однако это относится только к покупке квартир у застройщиков. При этом Леденева не советует покупать жилье в состоянии, требующем ремонта, — такой вариант не позволит получить ощутимую скидку.