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31 минуту назад

Россиянам раскрыли способы сэкономить на покупке жилья в Турции

Lenta.ru

Сэкономить на покупке жилья в Турции россияне могут, сократив число посредников сделки. Способы сберечь средства при выборе недвижимости в популярной курортной стране раскрыла «Ленте.ру» руководитель отдела продаж Best House Alanya Валентина Леденева.

Россиянам раскрыли способы сэкономить на покупке жилья в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам риелтора, в идеале между покупателем и продавцом должен быть один человек — множество посредников увеличивает стоимость объекта, а отсутствие таковых сокращает возможности для торга. Другим способом сэкономить Леденева назвала приобретение квартиры в закрытом районе только под сдачу аренды.

«Разница в стоимости, например, Махмутлара от Оба составляет от 40 до 60 тысяч евро за двухкомнатный объект, на однушке можно сэкономить от 20—30 тысяч евро», — пояснила специалистка.

Кроме того, получить дисконт от двух до пяти процентов на жилье в Турции можно, оплачивая покупку полностью наличными. Однако это относится только к покупке квартир у застройщиков. При этом Леденева не советует покупать жилье в состоянии, требующем ремонта, — такой вариант не позволит получить ощутимую скидку.

Ранее сообщалось, что после разрушительных землетрясений в Турции повысилась активность на рынке жилья. Владельцы недвижимости бросились продавать объекты, а цены на квартиры и дома выросли.

Недвижимость,Валентина Леденева,
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