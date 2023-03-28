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ЦБ РФ указал на отсутствие роста доступности жилья

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Стоимость жилья выросла с 2020 года значительно выше, чем доходы граждан страны. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России», передает ТАСС.

Из этого следует, что доступность жилья «как минимум не растет», констатировал он.

Данилов обратил внимание на то, что на рынке наблюдается рост цен, несмотря на действие льготной ипотечной программы на новостройки.

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Кроме того, он указал на увеличение разницы в цене между первичным и вторичным жильем. По словам главы департамента, тот факт, что стоимость «первички» выросла слишком существенно, трудно объяснить тем, что качество данной недвижимости выше. Он отметил, что если данный фактор и влияет, то не в полной мере.

«Стали как-то кардинально лучше, качественнее строить жилье, чем два года назад? Вряд ли», - заявил Данилов.

Он также подчеркнул, что сейчас россиянам в среднем требуется восемь лет, «если не пить, не есть, все откладывать», для приобретения квартиры на первичном рынке. Раньше требовалось меньше времени – 6 лет, указал представитель регулятора.

Ранее руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг заявил, что девять из десяти ипотечных кредитов на квартиры в новостройках выдают по льготным программам.

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