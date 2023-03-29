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Россияне стали чаще брать ипотеку в Москве

Россияне стали чаще брать ипотеку в Москве, об этом свидетельствуют данные Росреестра. Число сделок с привлечением кредитных средств в 2023 году увеличилось на шесть процентов.

Россияне стали чаще брать ипотеку в Москве
© Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Так, за февраль текущего 2023 года более 56 процентов от общего числа сделок в Москве было оформлено с ипотекой. Всего же за два первых месяца 2023 года в столице было зарегистрировано 8969 договоров долевого участия с использованием кредитов на жилье, что составило почти 58 процентов от всех оформленных в городе сделок с жилой недвижимостью.

Ранее были перечислены самые популярные для покупки жилья в новостройках столичные округа.

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