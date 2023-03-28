Россияне охладели к покупке жилья в одной стране

В феврале 2023 года российский спрос на недвижимость в Грузии упал на 32,67 процента по сравнению с январем того же года. О том, что граждане России охладели к покупке жилья в одной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты риелторского агентства BD-GROUP.

Специалисты отметили, что снижение стало рекордным, начиная с апреля 2022-го — тогда падение число обращений составило 57,15 процента. Они добавили, что спрос на приобретение жилья в Грузии со стороны россиян в феврале текущего года оказался на 13,1 процента меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Несмотря на наблюдаемую отрицательную динамику, показатель второго месяца 2023-го был на 84,02 процента выше относительно февраля 2021 года. Кроме того, количество запросов за период с января по февраль нынешнего года превысило параметр за первые два месяца прошлого года на 15,14 процента. По сравнению с январем-февралем 2021-го показатель за 2023-й увеличился на 136,21 процента.