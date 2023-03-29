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АКРА ожидает снижение стоимости жилья в РФ на 10-15% до конца года

Стоимость жилья в России до конца этого года может снизиться на 10-15%, такое мнение выразила РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова.

Эксперт спрогнозировала снижение цен на жилье в России
© РИА Новости

"Вопрос доступности жилья с внедрением льготных программ стал еще более острым для россиян. Рост стоимости "первички" с весны 2020 года на 70-75% при значительно меньшем росте объема доходов населения на 25-30% сделал жилье еще более недоступным для граждан", - привела данные эксперт.

"Мы ожидаем коррекцию стоимости недвижимости в базовом варианте на 10-15% до конца года в сторону понижения", - сообщила Носова.

По ее словам, с конца прошлого года как на вторичном, так и на первичном рынке продавцы предлагают дисконты. Причем, по данным эксперта, размер скидок от застройщиков превышает дисконт от собственников вторничного жилья примерно в 1,5-2 раза.

"На фоне наблюдаемого замедления продаж ряд застройщиков охотно делают скидку. Это выглядит вполне логично после искусственного завышения стоимости новостроек на 20-30%, начавшегося в мае 2022 года с внедрением субсидируемых ипотечных программ под околонулевые ставки", - добавляет она.

С предложением продажи выходят и инвесторы, которые приобрели объекты в 2020-2021 годах, отмечает Носова.

"Предоставив скидку 5-10%, они все же останутся в "хорошем" плюсе. А с учетом того, что срок выхода на сделку за год увеличился в среднем в полтора раза до 7-8 месяцев, вероятно, продавцам выгоднее получить свои 90% стоимости жилья сейчас, чем те же, в лучшем случае, 90% через девять месяцев", - заключила эксперт.

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