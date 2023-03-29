Эксперт спрогнозировала снижение цен на жилье в России

"Предоставив скидку 5-10%, они все же останутся в "хорошем" плюсе. А с учетом того, что срок выхода на сделку за год увеличился в среднем в полтора раза до 7-8 месяцев, вероятно, продавцам выгоднее получить свои 90% стоимости жилья сейчас, чем те же, в лучшем случае, 90% через девять месяцев", - заключила эксперт.