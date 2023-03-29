В России спрогнозировали снижение стоимости жилья
Во второй половине 2023 года жилье в России может подешеветь на 10-15%, предположила эксперт агентства АКРА Ирина Носова. Об этом пишет РИА «Новости».
Носова подчеркнула, что с весны 2020 года наблюдается постоянный рост стоимости жилья в новостройках. В общей сложности, цены поднялись на 70-75%.
Вместе с тем, доходы россиян поднимались не столь стремительно. Их рост составил порядка 25-30%. По ее мнению, возросшая стоимость квартир сделала «жилье еще более недоступным для граждан».
Специалисты агентства полагают, что цены на рынке постепенно скорректируются в сторону понижения, отметила Носова. Она добавила, что ожидается снижение цены на 10-15%.
Эксперт уточнила, что с декабря 2022 года продавцы как на первичном, так и на вторичном рынках начали предлагать дисконты. По ее оценке, этот шаг вполне логичен на фоне чрезмерного завышения стоимости квартир во втором квартале прошлого года.