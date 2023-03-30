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1 час назад

Названы способы выгодно купить квартиру в 2023 году

Lenta.ru

В начале года спрос на покупку жилья в России резко упал. Среди причин называют изменение условий льготной ипотеки и решение ЦБ об отказе от околонулевых ставок. О новых программах застройщиков, призванных поддержать покупателей, «Ленте.ру» рассказал эксперт по недвижимости, основатель агентства OPEN CITY Евгений Дружинин.

Названы способы выгодно купить квартиру в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одним из способов поддержать покупателей, по словам Дружинина, стало предоставление скидок от застройщиков, которые достигают 40 процентов. Они способствуют сокращению ежемесячного платежа на время строительства дома через программу траншевой ипотеки, а также дают возможность приобрести квартиру по договору долевого участия с отсрочкой платежа.

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Также, добавил Дружинин, застройщики часто делают скидки на квартиры, которые остались нераспроданными на завершающей стадии готовности. Кроме того, иногда могут предоставляться выборочные скидки на переоцененные квартиры или неликвидные варианты.

«Второе дыхание получила программа трейд-ин. Она подразумевает, что имеющаяся у покупателя недвижимость идет в счет оплаты будущей квартиры. Раньше сервис не пользовался популярностью. Люди активно покупали вторичную недвижимость, да и арендовать жилье в ожидании готовности нового — сомнительное удовольствие», — заметил эксперт.

Теперь, как объяснил специалист, застройщики предоставляют клиенту возможность проживать в квартире на правах аренды до получения ключей. Причем оплата производится только за коммунальные услуги ЖКХ. Так покупатель не только защищает себя от возможного повышения на цен на жилье, бронируя лот, но и существенно экономит на аренде.

Другой вариант, описанный экспертом, — траншевая ипотека, когда банк выдает клиенту кредит на покупку недвижимости частями, а ипотечные платежи в период строительства дома оказываются минимальными.

«Траншевая ипотека особенно выгодна для тех, кто снимает квартиру и покупает жилье в строящемся доме. Пока идет строительство, семья может оплачивать аренду и вносить минимальные суммы по ипотеке. Также собственник может продать квартиру дороже, чем купил, после сдачи дома в эксплуатацию, если приобретал квартиру в качестве инвестиций», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова предсказала падение цен на жилье на 10-15 процентов до конца 2023 года.

Недвижимость,Евгений Дружинин,Ирина Носова,
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