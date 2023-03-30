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20 минут назад

ЦБ заявил о росте средней ставки по ипотеке

Мария Иванова

В Центробанке заявили о росте средней ставки по ипотеке в России до 8,05 процента - уровня марта 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные регулятора.

ЦБ заявил о росте средней ставки по ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За февраль 2023-го ставка стала больше на 0,19 процентного пункта, а с начала - на 1,4 процентного пункта.

В то же время вырос и средний срок, на который российские банки выдают ипотеку. В феврале он стал на 2,6 месяца длиннее и установил рекорд, составив 23 года и 11,5 месяца.

В начале марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России быстро растет объем ипотечных кредитов, при этом стандарты выдач ухудшаются. Она предупредила о значительных рисках для финансовой и социальной стабильности.

Среди рисков Набиуллина назвала распространение схем ипотеки от застройщиков, в том числе «ипотеки с кешбэком».

Глава ЦБ подчеркивала, что темпы выдачи ипотеки становятся одним из основных факторов роста цен на жилье.

Недвижимость,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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