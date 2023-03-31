Сочи обогнал Нью-Йорк и Лондон по ценам на элитные квартиры

Сочи опередил Нью-Йорк и Лондон по стоимости квадратного метра элитного жилья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подсчеты компании NF Group, основанные на статистике из The Wealth Report 2023.

Ежегодный отчет The Wealth Report демонстрирует, сколько «квадратов» нового элитного жилья можно купить за миллион долларов в самых популярных городах. В 2023-м российские города не вошли в рейтинг, но в NF Group определили их места.

В итоге российский курортный город вошел в топ-3 городов мира с самым дорогим элитным жильем, уступив лишь Монако и Гонконгу.

В Сочи за один миллион долларов можно приобрести 29 «квадратов» элитной недвижимости. В Монако за эту сумму удастся купить 17 квадратных метров, в Гонконге - 21, а в Нью-Йорке получится приобрести 32 «квадрата».

Москве в The Wealth Report досталось бы 12-е место - за миллион долларов в городе можно купить 46 квадратных метра элитного жилья. При этом некоторые районы Москвы сопоставимы по ценам с занявшим второе место Гонконгом - к примеру, на Патриарших прудах за миллион долларов можно найти лишь 21 «квадрат» элитной недвижимости.