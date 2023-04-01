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50 минут назад

Рост стоимости посуточной аренды дач в Подмосковье объяснили

Майк Габриелян

Цена посуточной аренды подмосковной дачи в марте достигла 9,3 тысячи рублей. Этому способствовал огромный спрос, передает РИА Новости со ссылкой на экспертов рынка.

Специалисты «Авито Недвижимость» подсчитали, что в марте 2023 года спрос на дачу посуточно в Подмосковье увеличился более чем на 70% по сравнению с прошлогодним мартом.

По оценкам сервиса «Твил», количество бронирований выросло еще больше - в 8 раз. Аренда дачи обойдется в 9,3 тысячи рублей за сутки.

Эксперты считают, что россияне не хотят снимать дом на всё лето из-за падения доходов. Поэтому спрос на посуточную аренду значительно возрос.

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При этом ставки долгосрочной аренды дач в Подмосковье за год упали на 15%. Дома не далее 30 километров от МКАД стоят 178 тысяч в месяц. Дачу вдалеке от Москвы можно снять за 84 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что Москва вошла в десятку самых дорогих городов мира по элитному жилью.

Недвижимость,
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