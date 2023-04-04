Выдача ипотеки приблизилась к ажиотажному уровню 2022 года

Выдачи ипотеки в России в марте выросли по сравнению с февралем на четверть, а за первый квартал объем таких сделок приблизился к результату прошлого года, составив около 1,2 триллиона рублей против 1,3 триллиона годом ранее, сообщила пресс-служба ВТБ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"По оценке ВТБ, в марте продажи жилищных кредитов в России составили более 530 миллиардов рублей, что на четверть выше результата февраля. По итогам первого квартала объем ипотечных сделок в России составил около 1,2 триллиона рублей, в то время как в январе-марте прошлого года - 1,3 триллиона рублей", - сказано в сообщении.

В первую очередь, катализатором роста спроса выступила господдержка: за счет модернизации семейной ипотеки число сделок по ней впервые оказалось больше, чем по основной льготной программе, пояснил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

"Свою роль в разгоне рынка сыграло и завершение так называемой "околонулевой ипотеки". Многие заемщики поспешили воспользоваться ранее одобренными предложениями, поэтому традиционно низкие с точки зрения результатов январь-февраль показали продажи значительно выше, чем обычно", - добавил он.

В итоге выдачи ипотеки в России в первом квартале приблизились к уровню прошлого года, "когда на рынке наблюдался ажиотажный спрос из-за экстремального роста ставок", сказал Дячкин.

ВТБ по итогам первого квартала 2023 года оформил 44,3 тысячи кредитов на 228 миллиардов рублей. Самым активным оказался март: объем выдач достиг 105,4 миллиарда рублей, что на 35% превысило результат февраля и оказалось выше, чем в среднем по рынку.