Названы города России с подешевевшими новостройками

По данным экспертов, по сравнению с началом текущего года жилье на первичном рынке в Перми в среднем подешевело на 14 процентов, или 14 тысяч рублей, до 92 тысяч рублей за квадратный метр. Вторым в списке городов, где уменьшились цены на новостройки, оказался Ростов-на-Дону со снижением на 7,7 процента, или шесть тысяч рублей, до 91 тысячи рублей за «квадрат». В Екатеринбурге, занявшем третью строчку, отрицательная динамика составила 7,2 процента. Аналитики отметили, что в этом городе квадратный метр за квартал подешевел сильнее всего в «непроцентном» соотношении — на 8,5 тысячи рублей, до 112 тысяч. В Москве стоимость нового жилья с начала года снизилась на 1,4 процента, или 4,5 тысячи рублей, до 333,5 тысячи рублей.