В Москве перестали покупать квартиры без ремонта

Отсутствие ремонта во вторичном жилье или отделки в новостройке в 2023 году стало основной причиной отказа покупателей от приобретения квартиры в Москве, рассказали РИА Недвижимость риелторы.

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Заехать и жить

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"В Москве фактор отсутствия ремонта в квартире на вторичном рынке и отделки в новостройке вышел на первое место по значимости для отказов от покупки", - констатировала управляющий директор риелторской компании "Миэль" Ирина Пешич

Спрос на такие лоты за последний год снизился очень сильно – примерно в пять раз, привела данные руководитель агентства недвижимости "Pro Обмен", вице-президент "Гильдии риелторов Москвы" Екатерина Никитина

"Если раньше мы получали не менее пяти звонков в неделю на такие объекты, то сегодня таких обращений не более одного в неделю даже при максимальном продвижении объявления на всех площадках", - рассказала она.

По словам Пешич, в текущей ситуации покупатели не понимают, сколько еще им придется вложить в ремонт, материалы, услуги ремонтных бригад. В связи с этим на вторичном рынке востребованы предложения пусть даже со скромным ремонтом, но позволяющие сразу заехать и жить, или сдавать жилье в аренду. В сегменте новостроек покупатели хотят хотя бы отделку "вайт бокс". Чтобы продать жилье без ремонта или без отделки, покупателя приходится привлекать дисконтом, доходящим до 15%, констатировала она.

Устаревшая роскошь

Одновременно с этим отталкивает покупателей вычурный, дорогой и при этом несовременный ремонт - элементы, олицетворяющие стиль 90-х годов: позолота или неудобная массивная мебель, рассказала Никитина. Покупатели рассматривают такие лоты как приобретение голых квадратных метров, которые помимо ремонта потребуют затрат еще и на демонтаж, отметила она.

"В 2023 году срок экспозиции подобных лотов значительно выше. Если в среднем сегодня квартира в Москве продается за 45-60 дней в зависимости от ценообразования, то на продажу такого объекта уйдет до целого года и то при условии, что собственник за это время будет готов снизить цену на 20-25% относительно первоначальной", - констатировала Никитина.

Также в Москве становится сложно продать и квартиры в домах бизнес-класса, построенных в начале 2000-х годов, добавила управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коррка. По ее словам, такие объекты уступают современным новостройкам: девелоперы экономили на материалах для входных групп, в домах нет дизайнерских лобби, редко встречается консьерж-сервис, устарели лифты, а квартирография отличается неудобными планировками с огромными залами и маленькими кухнями.

"Собственники в 2023 году успешно реализуют квартиры в монолитных домах 2000-х годов, лишь когда устанавливают адекватные рыночные цены, а не основываются на их первоначальном, уже не актуальном статусе. Обычно дисконт составляет 20-25% – именно настолько и завышают стоимость владельцы", - отметила Коррка.

Никак не узаконить

Еще один фактор, который в последнее время останавливает покупателей, - наличие перепланировок, которые нельзя узаконить: перенос батареи на лоджию, пристройка террас на вторых и более высоких этажах, теплые полы с подключением от общедомовых систем отопления, перенос газа или объединение газифицированных помещений с жилыми комнатами.

"Было время, когда большинство на это не обращало внимание, но за последний год готовых к подобной покупке стало меньше примерно в десять раз ", - констатировала Пешич.