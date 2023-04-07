$79.50+0.1487.10+0.37
23 минуты назад

Раскрыт объем нераспроданного строящегося жилья в России

Lenta.ruиещё 2

Суммарный объем нераспроданного строящегося жилья в России составил 69,6 миллиона квадратных метров. Кроме того, около 42 миллионов «квадратов» недвижимости в новостройках не продано. Информацию об этом раскрыли в институте жилищного развития «Дом.РФ».

Раскрыт объем нераспроданного строящегося жилья в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, объем нераспроданного жилья начал увеличиваться в середине прошлого года. По сравнению с 2019-2021 годами, когда аналогичный результат оценивали в среднем в 33,8 миллиона квадратных метров, параметр вырос на 25 процентов. При этом эксперт добавил, что средний показатель распроданности строящихся проектов составил 28 процентов при средней готовности в 34 процента, а для стартовавших в 2022-2023 годах проектов — лишь 13 процентов при готовности в 17 процентов. В общей сложности в стране строится 98 миллионов «квадратов» жилья.

Гольдберг отметил, что, несмотря на то что подобное соотношение является нормой для модели проектного финансирования, при снижении спроса на покупку жилья возникают риски для проектов с недостаточной распроданностью, а также низкой строительной готовностью. Это может привести к снижению темпов наполняемости эскроу-счетов и ухудшению финансового положения застройщиков.

В апреле аналитики компании «Страна Девелопмент» провели опрос и пришли к выводу, что почти половина россиян в обозримом будущем планирует купить новую квартиру. При этом из них более трети купили квартиру менее года назад, 23 процента — год назад, а 17 процентов опрошенных — два года назад.

Недвижимость,Михаил Гольдберг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий