В Петербурге квартиру Максима Горького выставили на торги за 75 млн рублей

В Петербурге выставили на аукцион квартиру Максима Горького в доме на Петроградской стороне. По информации организатора торгов аукционного дома "Литфонд", начальная цена лота составляет 75 миллионов рублей.
Общая площадь шестикомнатной квартиры на Кронверкском проспекте "в роскошном доходном доме жены сенатора, члена Госсовета, тайного советника Л.В. Барсова, созданном в стиле "северного модерна", сейчас составляет 212 квадратных метров. Однако покупателей предупреждают, что существует возможность приобретения мансарды и расширения общей площади до 323 квадратных метров.
Согласно описанию, рядом находится парк, из окон открывается великолепный вид на исторические достопримечательности центра Петербурга. В квартире имеется три санузла, гостиная с каминным залом площадью 60 квадратных метров, оборудованный отдельным лифтом черный ход, две больших прихожих в зоне парадного и черного входов, три спальни.
- Эта квартира была одним из центров петербургской культурной и общественной жизни, - подчеркивают организаторы торгов. - Здесь бывали Ленин, Дзержинский, Маяковский, Шаляпин, семья Ходасевичей, Рахманинов, Скрябин, Бунин, Чуковский и другие...
По имеющейся информации, у квартиры был один хозяин. Торги намечены на 15 апреля.