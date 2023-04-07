В Петербурге квартиру Максима Горького выставили на торги за 75 млн рублей

В Петербурге выставили на аукцион квартиру Максима Горького в доме на Петроградской стороне. По информации организатора торгов аукционного дома "Литфонд", начальная цена лота составляет 75 миллионов рублей.

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Общая площадь шестикомнатной квартиры на Кронверкском проспекте "в роскошном доходном доме жены сенатора, члена Госсовета, тайного советника Л.В. Барсова, созданном в стиле "северного модерна", сейчас составляет 212 квадратных метров. Однако покупателей предупреждают, что существует возможность приобретения мансарды и расширения общей площади до 323 квадратных метров.

Согласно описанию, рядом находится парк, из окон открывается великолепный вид на исторические достопримечательности центра Петербурга. В квартире имеется три санузла, гостиная с каминным залом площадью 60 квадратных метров, оборудованный отдельным лифтом черный ход, две больших прихожих в зоне парадного и черного входов, три спальни.

- Эта квартира была одним из центров петербургской культурной и общественной жизни, - подчеркивают организаторы торгов. - Здесь бывали Ленин, Дзержинский, Маяковский, Шаляпин, семья Ходасевичей, Рахманинов, Скрябин, Бунин, Чуковский и другие...