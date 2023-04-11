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56 минут назад

Путин заявил о «затоваривании» на рынке жилья в России

Вечерняя Москваиещё 12

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам указал на «затоваривание» и дисбаланс на рынке жилья.

Путин обратил внимание на дисбалансы и "затоваривание" на рынке жилья
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В прошлом году наши строители вышли на рекордный объем ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки, — заявил Путин, чьи слова приводит сайт Кремля.

По словам главы государства, в этой сфере необходимо снизить существующие риски. Подчеркивается, что в России должен поддерживаться спрос на жилье, а также обеспечиваться развитие строительного сектора, пишет «Петербургский дневник».

Банк России с 30 мая прекратит стимулировать ипотечные кредиты, ставки по которым существенно ниже рыночных. Это будет сделано для снижения рисков всех участников рынка недвижимости.

Недвижимость,Владимир Путин,Банк России,
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