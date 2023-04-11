Путин обратил внимание на дисбалансы и "затоваривание" на рынке жилья

— В прошлом году наши строители вышли на рекордный объем ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки, — заявил Путин, чьи слова приводит сайт Кремля.