Россиянам дали советы по выбору жилья для инвестиции в Турции

При покупке жилья в Турции для инвестиции россиянам посоветовали обратить внимание на варианты на первичном рынке, так как их можно приобрести по наиболее выгодным ценам. Рекомендации по выбору объекта для вложения средств в зарубежной стране дала руководитель офиса агентства недвижимости Easyhome Turkey Наталья Михайлова, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

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По словам риелтора, новые апартаменты от застройщика, приобретенные на этапе котлована, будут стоить на 30 процентов дешевле, чем такие же, но уже в сданном жилом комплексе. Кроме того, застройщики всегда предлагают дополнительные скидки на определенный период в размере от 5-10 процентов. При этом, отметила Михайлова, выбор в пользу «первички» в Турции делают 32 процента россиян против 68 процентов тех, кто предпочитает инвестировать в готовое жилье.

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При выборе лота на первичном рынке, кроме изучения договора купли-продажи, эксперт посоветовала убедиться, что у застройщика есть лицензия на ведение строительной деятельности, а также проверить репутацию строительной компании, изучить ее официальный сайт, посетить офис, осмотреть строительную площадку и оценить качество уже сданных в эксплуатацию жилых комплексов. На вторичном рынке, добавила Михайлова, стоит обратить внимание на то, кто является владельцем объекта, есть ли на него необходимая техническая документация, свидетельство на право собственности, отсутствуют ли у собственника задолженности по айдату (ежемесячные взносы за содержание жилья), коммунальным платежам, кредитам в банке, а также не было ли арестов имущества.

Другим важным фактором при выборе жилья для инвестиции риелтор обозначила расположение объекта. Лоты у моря в регионах Анталья, Аланья, Мерсин и Бодрум, по мнению Михайловой, всегда будут пользоваться значительным спросом и расти в цене, так как свободной под застройку земли у воды становится меньше. Они будут интересны инвесторам с бюджетом в диапазоне от 100 тысяч долларов до нескольких миллионов долларов. Еще одной популярной локацией эксперт назвала Стамбул — сильный транспортный хаб с большим потоком туристов и бизнесменов, университетами мирового уровня, а также непрерывным строительством и круглогодично активным рынком аренды жилья.