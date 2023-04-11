Россиянам дали советы по выбору жилья для инвестиций в Москве

Неопытным инвесторам в качестве покупки первой квартиры для инвестиции в Москве рекомендовали остановить выбор на студиях недалеко от МКАД и сдавать их, а на полученные средства снимать жилье для себя. Советы по выбору таких объектов в столице россиянам дал основатель компании Smarent Виктор Зубик, его слова передает «Москвич Mag».

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«Важно не вбухивать сразу 20 миллионов и ждать прибыли в 30 процентов — это не сработает», — предостерег специалист начинающих инвесторов.

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Риелтор отметил, что оптимальным вариантом служит покупка квартиры между Третьим транспортным кольцом и МКАД, где есть большое количество промышленных зон, которые начали застраиваться. При этом Зубик не советует россиянам приобретать объекты в Московской области и внутри ТТК — первые, по его мнению, сильно переоценены, а вторая локация отличается не только дороговизной жилья, но и малым числом проектов. Кроме того, недвижимость в пределах Третьего кольца зачастую покупают для себя.

Эксперт также убежден, что не стоит приобретать квартиры там, где завершилась стройка.

«Сколько раз было: привожу людей на выгодный, с моей точки зрения, объект, а они видят грязь, краны, стройку, разворачиваются и уезжают», — объяснил он.

К другим неудачным идеям при выборе объекта специалист отнес покупку самых дешевых лотов в густонаселенных районах, где существует серьезная конкуренция и в аренде, и в продаже. Наконец, еще одним опрометчивым решением он счел вложение денег в квартиры с видом во двор до того момента, когда станет понятно, какой вид будет из них открываться в перспективе.

При покупке инвестиционного объекта Зубик призвал ориентироваться на цикл трех-пяти лет и рассматривать дома, которые будут построены через год или два — так вложение денег становится предсказуемым и разумным. Что касается формата, то он отметил, что в данный момент легче продать малометражную студию, чем объект площадью 35-40 «квадратов», так как ремонт и обслуживание последнего обойдутся дороже.

Эксперт посоветовал покупать инвестиционные объекты в ипотеку, так как это дает хорошую доходность, даже несмотря на выплату процентов банку, и впоследствии оформлять налоговый вычет за них. В качестве одной из рабочих схем получения прибыли с приобретенного для инвестиции жилья он назвал флиппинг — выкуп, быструю отделку и продажу вторичной квартиры, на котором можно заработать до 25 процентов годовых.

«Только не нужно покупать "вторичку" в конце года. Летом она, как правило, дешевле», — пояснил риелтор.