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Названы районы Москвы с максимально подешевевшими новостройками

Районы Москвы с максимально подешевевшими новостройками назвали «РБК Недвижимости» аналитики риелторской компании «Бон Тон». Специалисты сравнивали данные первого квартала текущего года с аналогичным периодом 2022 года.

Названы районы Москвы с максимально подешевевшими новостройками
© globallookpress.com

Так, наибольшее падение цены — на 40,9 процента, до 407,5 тысячи рублей за квадратный метр — зафиксировано в районе Аэропорт. На втором месте в рейтинге оказалась Некрасовка, где «квадрат» подешевел на 35 процентов, до 159,5 тысячи рублей, а на третьем — Басманный район, в котором стоимость упала на 27,1 процента, до 439 тысяч рублей.

Пятерку лидеров также составили Черемушки и Филевский Парк с подешевевшими на 16 и 15,8 процента соответственно квадратными метрами недвижимости в новых домах. Еще значительное снижение цены заметили на Соколе, в Хамовниках, на Проспекте Вернадского, Беговой и в Вешняках.

Ранее были определены округа Москвы с самой доступной вторичной недвижимостью.

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